體育

鄧謝配挫宿敵世巡賽叫胡
香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪（圖），昨日在世界羽聯巡迴賽——法國公開賽4強，以21比19、21比18力挫「宿敵」、日本組合渡邊勇大/東野有紗。這是雙方17次交手以來「鄧謝配」的第2場勝仗，也是繼2021年印尼超級750賽後，第二度打入該賽級別決賽。
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