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黃澤林ATP賽反勝入決賽
黃澤林（Coleman）再做「逆轉王」！昨日這位香港網球新星出戰澳洲ATP網球挑戰賽4強，硬撼丹尼爾太郎。雖然Coleman先輸一盤4比6，之後力挽狂瀾連贏7比6、7比5，總盤數反勝2比1，繼8強後再次「大逆轉」，殺入決賽。
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