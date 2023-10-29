體育

黃澤林ATP賽反勝入決賽

黃澤林（Coleman）再做「逆轉王」！昨日這位香港網球新星出戰澳洲ATP網球挑戰賽4強，硬撼丹尼爾太郎。雖然Coleman先輸一盤4比6，之後力挽狂瀾連贏7比6、7比5，總盤數反勝2比1，繼8強後再次「大逆轉」，殺入決賽。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc