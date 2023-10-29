「黃吳配」女雙煞科日搶冠 港隊掃8金畫完美句號

一連7天的杭州亞殘運昨日落幕，港隊在煞科日憑着乒乓球及輪椅劍擊項目分別取得1金1銅，累計以8金15銀24銅共47面獎牌，位列獎牌榜第10位。隨着今屆賽事閉幕，下屆亞殘運將於3年後，2026年在名古屋舉行。

煞科日港隊先由余翠怡、林嘉雯、范珮珊及湯雅婷打頭陣，在女子佩劍項目獲得一面銅牌，繼而憑着黃婷莛及吳玫薈在乒乓球女子雙打WD 22級別決賽，力挫日本組合為香港乒隊贏得今屆首金，兼為香港代表團贏得第8面金牌，為今屆杭州之旅畫上完美句號。

陳睿琳任閉幕持旗手 港隊今屆分別在田徑、游泳、乒乓球、羽毛球、輪椅劍擊、硬地滾球及草地滾球項目上，奪得8金15銀24銅佳績，其中游泳運動員陳睿琳在本屆亞殘運個人共獲得2金3銀，成績卓越，中國香港代表團團長陸子聰博士表示：「睿琳今屆表現超卓，在5個項目中合共奪得2面金牌及3面銀牌。睿琳面對大型賽事時，樂觀性格與良好心理狀態值得我們學習，本人十分榮幸公布今屆杭州2022亞洲殘疾運動會中國香港代表團閉幕禮持旗手為陳睿琳。」

至於在煞科日最後一個金牌，則於盲人足球項目誕生，中國與伊朗在法定時間踢成0比0，最後中國憑着點球贏2比1奪冠。

獎牌榜方面，佔主場之利的中國奪得214面金牌，冠絕金牌榜，而香港則以8金15銀24銅共47面獎牌，位列第10。