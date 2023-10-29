1:1逼和東方理文連勝斷纜

昨日港超聯獨腳戲，理文坐鎮將軍澳運動場鬥東方。結果理文靠安尼亞下半場的入球，以1比1逼和由巴科爾先開紀錄的東方。理文聯賽連勝走勢斷纜，今季首次失分。

「黃黑軍團」前線派出安尼亞、張憙延及艾華頓攻堅，保利臣及顏樂楓坐鎮中場，胡晉銘聯賽首次擔正，以右閘身份倒戈；東方入球重責繼續落在箭頭巴科爾身上，黃皓雋提供側擊支援，柳志成復任正選。

理文開局較主動，9分鐘，安尼亞交入禁區頂，保利臣第一時間遠射，考驗不到東方門將葉鴻輝。30分鐘理文角球攻勢，葉鴻輝手槌打出不遠，安尼亞門前補射被丹尼爾護空門。完半場前，張憙延及艾華頓先後推入大位起腳都無斬獲，半場雙方互無紀錄。

安尼亞建功扳平 換邊後理文由列斯奧入替上半場領黃的余煒廉，但未能防住近期腳風奇順的巴科爾，這位東方7號仔突破理文防線，47分鐘單刀射入打破僵局。落後的理文全力反撲，48分鐘，艾華頓一射中楣彈出。59分鐘，胡晉銘殺入禁區傳中，造就安尼亞一射中鵠，為理文扳平。82分鐘，保利臣禁區頂勁射，被葉鴻輝化解危機，緊接後備入替鄭兆均落底傳中，艾華頓一射高出。結果東方守住1比1完場，繼上季次循環，作客再以同樣比數賽和理文。

圖、文：林卓臻、李浚湣