香港U23重整旗鼓迎港會

香港Ｕ23上場首次於斧山道運動場地頭出擊，以0比5不敵標準流浪，主教練司徒文俊賽後曾與球員作出檢討：「一出現失波嘅時候大家會好氣餒，但嗰陣時比賽係未完，我希望大家明白呢點。」上季對港會取得1和1負成績，兩次戰果都非常接近，「司徒Sir」認為今場也會是搶分好機會：「我哋喺進攻方面可唔可以做到多啲，呢個係我嘅期望，呢場好睇我哋自己嘅表現，點樣喺90分鐘都保持到好表現，呢個係一個課題。」門將雲天樂上場傷愈復出，對香港Ｕ23後防屬於利好消息。