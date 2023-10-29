on.cc東網直播港超聯大戰 周日激鬥如箭在弦

傑志翼鋒 伊高沙托尼

「中銀人壽香港超級聯賽」今日兩場直播賽事，頭場先由剛在「亞冠盃」失利的傑志坐鎮旺角大球場，面對聯賽仍未開齋的榜尾球隊深水埗。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）尾場則由上仗打開勝利之門的晉峰，於青衣運動場主場惡鬥各項賽事兩連勝的標準流浪。（on.cc東網周日晚6時按次收費直播）

傑志求反彈強襲深水埗 傑志剛在「亞冠盃」再吞敗仗，暫代主教練金東進認為整體發揮不算太差，又指今仗陣容未必有太大變動，力爭返到聯賽戰線重上勝軌：「深水埗陣中好多有潛質嘅後生仔，同埋『彬仔』（顏卓彬）、『廣然』（張廣然）都有一定能力，唔肯定佢哋今場可唔可以倒戈，但唔需要理會太多，傑志球員落到場做好本分就得。」

陳晉一︰以零失球為目標 「藍鳥」在亞冠經歷3連敗，出線形勢不樂觀，後衞陳晉一承認感到失望，但他表示球隊上下將會盡快收拾心情，好好備戰今仗聯賽：「我哋喺聯賽失咗分，嚟緊每場都要贏，無論對咩球隊，傑志都係照踢番一貫風格，積極爭取入波，同以零失球為目標，展現出我哋係衞冕冠軍嘅實力。」

高俊基︰要踢出拚勁 上場以1球不敵晉峰後，深水埗聯賽慘吞6連敗急需止血。面對實力更勝一籌的衞冕之師傑志，總監高俊基就希望球隊踢出拚勁：「希望比上季進步，話畀球迷聽我哋係有得同傑志踢，唔會在意比數，最緊要放開懷抱去踢。」高俊基透露傑志借將之一的張廣然，今場有望披甲，至於顏卓彬能否倒戈，則要再與傑志方面洽談。此外上場因腦震盪退下火線的梁星耀，今場上陣成疑，宋柱浩也需要停賽，可幸有後衞浦敏停賽後復出。

今季加盟深水埗前曾隨傑志跟操的李溢晉，就承認對手人腳實力強勁：「我都對過傑志好多次，預咗會好忙碌。」惟他指出今場壓力不在深水埗：「傑志人腳絕對高過我哋好多，但我哋冇乜壓力，亦唔會太驚對手，如果大家放開啲嚟踢，話唔定爭取入到波先。」

晉峰標準流浪有惡鬥 晉峰上仗1球小勝深水埗，取得今季首勝，總教練何信賢認為球隊領先後有所「跌watt」，把握力亦有待改善，面對流浪希望取得1分：「流浪近況好，入波全部好有說服力，後防一定要集中精神。今場陣容、陣式預計變動唔大，贏咗波都想盡量以不變應萬變。」好消息是日本中場岡川晏登可以傷愈候命。

龐焯熙明言「難踢」 門將龐焯熙（Bear）早前因參與亞運，今季暫時只為晉峰上陣3次，上仗雖取得職業生涯首次「零失球」，他卻承認狀態未足：「始終個幾月冇踢過比賽，落到場感覺係差啲，狀態一定唔及頭兩場聯賽，多得班隊友將士用命，先力補不失。」Bear又指有心理準備是役會相當難踢：「流浪中前場球員能力毋庸置疑，但我同班隊友都好有信心，目標再次零封對手同攞分。」

標準流浪上仗大炒香港U23，先開紀錄的中場林嘉緯，更是逾22個月以來首次在正式賽事入球，他表示十分開心，又提到自己近年在隊內角色已有所調整：「目前有伊巴謙、神田夢實呢啲好有進攻能力嘅隊友，都會提醒自己要做好串連工作，為佢哋提供助攻。」

伊巴謙盼繼續有士哥 至於上仗梅開二度的伊巴謙，今季各項賽事已攻入7球，在射手榜獨領風騷，但他坦言談及季尾個人獎項仍言之尚早，現階段會專心替球隊爭取佳績，盡量收窄與榜首的分數差距：「晉峰上場開咗齋，唔可以睇低佢哋，我哋會繼續喺前線搶攻，希望自己繼續入波，幫球隊攞3分。」

深水埗進攻泉源 柏羅邦 晉峰防中 邵昀俊（中） 標準流浪日援 岡本玲仁（右）