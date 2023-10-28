體育

法國羽賽混雙8強演香港打吡

香港羽毛球兩對混雙組合在法國公開賽愈戰愈勇，鄧俊文／謝影雪及李晉熙／吳芷柔，同樣淘汰馬來西亞對手，闖入8強合演「香港打吡」。男單方面，李卓耀及伍家朗雙雙16強止步。
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