ATP挑戰賽黃澤林入4強

香港網球手黃澤林周五在澳洲普雷福特出戰ATP網球挑戰賽，8強火併東道主球手、世界排名150位的Tristan Schoolkate。排名361的黃澤林首盤落後6比7（7比9），及後連贏兩盤「搶七戰」7比6（7比3）及7比6（7比2），險闖4強。今早與排名100的日本球手丹尼爾太郎爭決賽席位。