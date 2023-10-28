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潘啟情重奪WBC亞洲金腰帶
潘啟情（左）（公關提供）
香港拳手潘啟情周四於泰國出戰「Way of the Champions:Fight to Survive」，第4回合技術性擊倒泰國拳手Wichet Sengprakhon，時隔4年重奪WBC亞洲洲際金腰帶。他表示：「對27歲的我而言，這條腰帶是新的開始，我想成為世界級拳手。」
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