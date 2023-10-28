愛兒夢想打NBA 歷克楊格樂意做教練

38歲的楊格NBA生涯效力過多間球會，上陣720場場均獲11.4分，對上一次比賽是2019年球季。首度征戰亞洲賽場，昨日才落機的他略顯疲態，但依然笑容滿面。說到加盟黑熊的契機，楊格解釋：「黑熊教練在我打巫師時已經認識，是有一點淵源。」

楊格對重返賽場感興奮，但他無意重返職業籃球：「今次是想來看看亞洲籃球的水平，享受樂趣，未來暫時沒有甚麼計劃，主要是『Have fun』吧！」楊格稱兒子繼承了其射手觸覺，令他有意向教練方向發展：「我要和兒子好好訓練才行，希望他能練好射波，因為他有宏大理想，他表示想打NBA。我跟他說，那麼你要更加努力。」昨晚賽會宣布尾場賽事因球員不適而取消。圖、文：余樂詩