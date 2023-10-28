朱文佳衞冕港隊一日添兩金

昨日亞殘運港隊再傳捷訊，羽毛球男子SH6級單打決賽，「世一」朱文佳擊敗東京殘奧金牌得主印度的克里希納，成功衞冕；此外李志明／鄧順儀在草地擲球混雙封王，收穫港隊今屆第7金。

羽毛球男單決賽爭持激烈，朱文佳打足3局才以21比10、8比21及21比11取勝，報卻東京殘奧落敗之辱，隊友王鎮炎則收穫銅牌。朱文佳隨後夥拍王鎮炎出戰男子SH6級雙打決賽，以14比21及8比21不敵中國組合林乃利／曾慶濤，仍為港添銀，朱文佳今屆個人取得1金1銀。

69歲鄧順儀成最年長金牌得主 其他賽事，李志明／鄧順儀在草地擲球決賽擊敗中國組合封王，69歲的鄧順儀成為今屆亞殘運最年長金牌得金，另一組合鄧子朗／陳嘉敏則在B3級摘銀。硬地滾球港隊兩對組合分途出擊，梁育榮／張沅力在混合雙人BC4項目，以1比3不敵中國；謝德樺／何宛淇在混合雙人BC3未能衞冕，雙雙摘下銀牌。游泳同日煞科，陳睿琳在女子SM14級200米混合泳奪亞，收穫個人今屆第5牌，隊友張可盈掛銅，另外鄧韋樂在男子SM14級200米混合泳得第二。