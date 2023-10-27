香港高球公開賽 設「觀眾村」超多Fun

將於11月9至12日在香港哥爾夫球會舉行的「香港高爾夫球公開賽」，深受觀眾愛戴的「賽事觀眾村」也再次在賽事期間提供充滿動感和多元化的活動，讓球迷無論場內場外都可享受高球運動的樂趣。

今屆賽事升格成為亞巡賽國際系列賽的其中一站，吸引多位星級球手參賽。球迷觀戰之餘，也可以於一連4天的比賽日，從早上7時半至下午5時半到大會所設的「賽事觀眾村」體驗高球樂趣，在環境優美的粉嶺球場享受多項娛樂活動和美酒佳餚，以及一系列適合一家大細的節目。

本地插畫家辦壁畫工作坊 賽會秉承與眾同樂的宗旨，賽事首兩天將免費開放予公眾入場，觀眾村內的活動包羅萬有，除各項運動相關的體驗外，更設有「兒童專區」，提供跳彈床、臉部彩繪、魔術及雜技表演，以及藝術工作坊等有趣項目。今屆賽事更首次與本地著名插畫家兼壁畫師Bo Law合作，他與團隊將於11月10日至12日在觀眾村舉辦壁畫創作工作坊，觀眾可以利用Bo Law的畫模配合自己的創意製作一幅油畫。

值得一提，大會將於11月2至7日於奧海城設有活動攤位，公眾更有機會透過參與遊戲，獲得周六或周日的門券，睇比賽之餘還可走入「賽事觀眾村」玩樂一番。活動詳情可於官網www.thehongkongopen.com瀏覽。