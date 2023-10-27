港隊第5金！陳睿琳100蝶稱后

陳睿琳雙金落袋！香港20歲「蝶后」陳睿琳昨晚於杭州亞殘運出戰S14級100米蝶泳項目，上午先於初賽游出1分06秒27，總成績在12名泳手中首名晉級，兼打破自己5年前創下的大會紀錄。陳睿琳於同晚的決賽延續勇態，游出1分04秒73奪得金牌，再次刷新大會紀錄。這面金牌為陳睿琳在今屆賽事的第2面金牌，亦是港隊今屆第5面金牌。

陳浩源王鎮炎男單奪銅 至於羽毛球項目昨日亦進入決定性階段，港隊成員分途出戰4強，其中朱文佳在SH6男單準決賽以21比12、21比10擊敗隊友王鎮炎，將在決賽鬥印度球手克里希納力爭衞冕；王鎮炎則連續兩屆摘下男單銅牌。朱、王二人同日合作出戰SH6男雙，於4強以直落兩局21比8、21比5擊敗印度組合，坐銀望金。輪椅組WH2級男單方面，陳浩源在4強迎戰日本的東京殘疾人奧運金牌得主梶原大暉，激戰64分鐘後直落兩局20比22、11比21飲恨，收穫一席季軍。

另邊廂，港隊在田徑場同樣有喜訊，任國芬昨晨出戰女子T36級100米決賽，以15秒47個人最佳時間第3名衝線，繼黃景陽在T13級1500米獲遞補摘銅後，為港隊再增加一面銅牌，其時間更打破大師姐余春麗所保持的港績。