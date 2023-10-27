晉裕艾勤爆發 南華險取3連勝

甲一男籃周三於灣仔修頓場館爆發激戰，尾場南華上半場落後下，以76比63擊敗晉裕，取得3連勝，下場將於11月1日對永倫。

南華今場意外陷入苦戰，首節3分半鐘只得4分，晉裕由蘇志樂投進三分球展開反擊，上仗轟43分的艾勤積極衝搶籃板，此節交出6分4籃板2偷球，此節尾段亦有區文輝兩次剷籃加「and 1」連得5分，助晉裕以18比17反超前。南華上半場進攻失靈，朱亮半場0分，第2節余理洋和梁兆華各得6分，以31比36落後。

換邊後南華終於復甦，羅意庭轟入「三分彈」掀起8比0攻勢，將比分拉開至59比49進入決勝節。第4節南華曾領先多達14分，不過晉裕未有放棄，外援艾勤3次跳射加補樽，獨取9分為球隊追至落後4分，一度重燃希望。南華之後由梁兆華連得5分，加上羅意庭命中三分球鎖定勝局，最終以76比63險勝。

朱亮失準僅6分2籃板 晉裕外援取得全場最高28分，另加20個籃板，不過球隊得分點不多，只得蘇志樂得分上雙，取得11分。南華後勁凌厲，梁兆華和余理洋各得25及20分，葉耀邦13分19籃板，羅意庭亦有12分進帳，朱亮表現低迷，取6分2籃板。圖、文：余樂詩