香港高爾夫球公開賽11.9粉嶺開打 許龍一領軍挑戰群星

許龍一

暌違四年，「香港高爾夫球公開賽」將於今年11月9至12日在香港哥爾夫球會的粉嶺球場再次舉行。剛在杭州亞運為港寫下歷史、勇奪高爾夫球男子個人金牌的許龍一，將率領本地港將挑戰一眾星級球手，爭逐這項總獎金高達200萬美元的錦標。

作為當今香港高球壇首席球手的許龍一，今年表現震驚球壇，於3月在粉嶺球場奪得國際都會高爾夫球錦標賽冠軍，成為首位贏得亞巡賽錦標賽本地球手，令人留下深刻印象；時隔半年愈戰愈勇，於上月的杭州亞運會上力挫亞洲強手，奪得含金量極高的高爾夫球金牌，奠定「一哥」地位。對於再次回到「福地」爭逐歷史悠久的「香港高爾夫球公開賽」，現年22歲的他甚為期待，並對親朋好友現場的吶喊聲仍記憶猶新：「（奪標）那種感覺十分神奇，為我職業路上注下一支強心針，真是很值得回味的經驗，最重要是能夠現場與我的家人及朋友分享殊榮。」

楊曉威謝恩盼展示實力 許龍一的強勢亦激發起本地高球運動員的信心及決心，透過資格賽入圍的楊曉威（Alexander Yang）與謝恩（Shane Kuiti），將連同一眾香港球手試圖挑戰這項亞巡賽國際系列賽十個賽站中的其中一站，期望在星級球手面前展示實力，爭取發揮自己的最佳水準。

今屆「香港高爾夫球公開賽」雲集世界頂級球手，當中包括2022年英國公開賽冠軍史密夫（Cameron Smith）、力爭衞冕的澳洲球星奧爾斯比（Wade Ormsby）、美國名將古奇（Talor Gooch ）、西班牙新星查卡拉（Eugenio Chacarra），以及日前宣布加入戰團的2018年美國大師賽冠軍列特（Patrick Reed）、2010年美國公開賽冠軍麥道威（Graeme McDowell）及LIV高爾夫聯賽的頭號球手瓦爾納三世（Harold Varner III）等，粒粒皆星，戰況預計相當激烈。

被視為賽事奪標熱門之一的史密夫於2014年首戰亞巡賽，他當時在「香港高爾夫球公開賽」中獲得並列第9名的佳績，他很期待再次挑戰粉嶺球場，他表示：「我很高興能夠再次重臨香港參加『香港高爾夫球公開賽』。當年還是一位年輕的職業球員，我很享受在這個城市的時光，也很喜歡在粉嶺球場的體驗。我期待這次把過去未能完成的小遺憾來個美好結局！」

奧爾斯比 查卡拉 古奇 楊曉威（右）謝恩（左） 史密夫