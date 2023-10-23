200自無敵封后再破紀錄 何詩蓓完成分站「大三元」
香港「超級飛魚」何詩蓓（Siobhan）出戰世界盃游泳賽布達佩斯站，於200米自由泳決賽以無敵姿態摘金，並以1分54秒08刷新世界盃紀錄，完成分站3連冠。
闖100自決賽又叫胡
Siobhan初賽刻意「留力」，以總名次第5名晉級200自決賽，於昨日凌晨舉行的決賽終展現真正本領，起跳後全力加速，早段已成功帶出，3次轉塘都處於領先位置，後段更曾一度游得快過世界紀錄，雖然這位25歲港將最終未能改寫世績，但仍造出1分54秒08，力壓捷克泳手絲文洛娃等勁敵，繼柏林站及雅典站後，連續3站在此強項贏得金牌，實現世界盃「大三元」，袋走額外獎金。此時間亦同時打破200自的亞洲紀錄及香港紀錄，時間比她本月14日假雅典所造的成績，再推前了0.95秒之多。
另外，昨日為布達佩斯站煞科日，Siobhan於女子100自初賽游出54秒42，小組排名第2兼總成績第5，躋身昨晚決賽，再與瑞典好手史祖絲當及澳洲的坎貝爾姊妹爭冠。
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