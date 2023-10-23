深水埗踢少個晉峰獲首捷

昨日港超聯，深水埗坐鎮深水埗運動場鬥晉峰。深水埗中堅宋柱浩下半場領紅被逐，結果打多一人的「粉紅兵團」，憑袁世傑67分鐘一箭定江山小勝1比0，取得今季首捷。

兩隊為爭聯賽開齋，同樣強陣出擊，深水埗新援宋柱浩首度亮相，與拿亞扼守中路，尼高拉斯扮演單箭頭；晉峰由龐焯熙把關，入球重任落在袁世傑及何思哲身上。主隊甫開賽先有埋門機會，惟張廣然推大位起腳未中目標。12分鐘晉峰差點得手，黃政德右路傳中，伏兵尾柱的文智星施頂頭槌中楣。6分鐘後晉峰再獲機會，文智星橫傳，林樂賢禁區內無人看管下竟射高。深水埗之後嘗試前場逼搶，28分鐘張廣然壓過對方後衞單刀射斜，半場互無紀錄。

宋柱浩處子戰領紅 易邊後50分鐘，柏羅邦右路傳中，尼高拉斯插水式頭槌，被龐焯熙神勇救出。55分鐘出現轉捩點，宋柱浩後場粗野攔截袁世傑，主球證廖國文經VAR提醒下，改判這位南韓中堅紅牌，深水埗10人迎戰。眼見人數上佔優，晉峰隨即換入凱基加強攻力，67分鐘袁世傑起腳破網，「粉紅兵團」領先1比0。落後的深水埗始終未能平反敗局，晉峰小勝1比0打開今季勝利之門，深水埗則6戰全敗續居榜尾。■圖、文：李浚湣