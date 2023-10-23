伊巴謙起孖標準流浪派５蛋

昨日港超聯早場之一，香港U23首度於新主場斧山道運動場出擊，挑戰標準流浪。結果客軍憑伊巴謙梅開二度，加上林嘉緯、林遼太及基奧雲尼建功，輕取主隊5比0。

香港U23是役有何家智、林智豐及倒戈的林學曦在前線衝鋒陷陣，鄧筵霑與鄭進泓負責串聯；流浪方面劉智樂夥拍伊巴謙攻堅，神田夢實、岡本玲仁及林遼太組成東瀛中場線。香港U23開局主動出擊，10分鐘，嚴啟倬後上勁射，被盧兆崎托出底線，惟之後屬流浪世界，35分鐘，林嘉緯禁區外遠射中柱彈入，先開紀錄，45分鐘，劉智樂推過出迎的鄧梓朗傳中，伊巴謙頂入空門，補時階段到林遼太頭槌破網，流浪半場領先3球。

換邊後，流浪繼續反客為主，49分鐘伊巴謙推入大位，起「私家Cue」勁射中楣彈出。及後盧均宜禁區內遭黎皚韜侵犯，球證判罰12碼，伊巴謙操刀一針見針，流浪74分鐘領先至4比0，加上後備入替的基奧雲尼「埋齋」，流浪終大勝5比0，全取3分。

基奧雲尼埋齋：距200球又近一步 是役「埋齋」的基奧雲尼（Gio），相隔逾3年再於港超入波，他形容感覺猶如重新開始：「今日係難忘嘅一日，我喺香港入過好多波，但呢一球令我諗番起第一次入波嘅時候。」40歲的Gio強調這個入波只是開始：「想挑戰200球呢個里程碑，距離呢個目標又近一步，我有信心做到。」■圖、文：林卓臻