上下半場各省一粒 兩球挫港會東方擸3分

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」安排3場激戰上演，其中尾場港會首度於「地獄主場」香港足球會足球場出擊，迎戰東方。結果客隊憑兩位前鋒孫銘謙及巴科爾各建一功，以2比0擊敗主隊，全取3分。■圖、文：鄧文滔

港會是役有門將費查復任正選，劉學銘與菲杜化扼守中路，莊文歷負責創造突擊機會；作客的東方，馬高斯和余在言負責控制中場，協助孫銘謙、黃皓雋及巴科爾攻堅，梁振邦先列後備。

孫銘謙巴科爾建功 雖然「地獄主場」上季威力無窮，惟東方初段仍能反客為主，12分鐘，黃皓雋中路推順後起腳，僅僅柱邊出界。客軍其後一直佔據較多控球，不過幾次角球攻勢，都未能製造入球，包括29分鐘，丹尼爾接應角球頭槌二傳，巴科爾門前銅頭一搖，被積施利及時護空門。踢至43分鐘，東方獲黃金機會，惟孫銘謙門前勁射又被費查神勇救出。補時階段，球證指劉學銘禁區內侵犯巴科爾，直指12碼點，孫銘謙負責操刀一射破網，東方半場領先1比0。

換邊後東方繼續搶攻，54分鐘，丹尼爾接應角球僅僅頂高，他們之後以黃梓浩入替余在言，企圖加強防守。69分鐘，後備入替的吳宇曦左路施射斜出，這位小將76分鐘再次作出個人突破，之後起腳越楣而去。81分鐘，吳宇曦橫傳，馬高斯起腳同告高出。1分鐘後，劉學銘解圍頂後，巴科爾面對費查出迎挑射破網，鎖定2比0勝局，東方順利全取3分。