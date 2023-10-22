1個月內兩破香港紀錄 何詩蓓弗爆50自摘銀

本月底便26歲的香港「紀錄天后」何詩蓓（Siobhan），於游泳世界盃布達佩斯站中，延續前兩站氣勢，在昨日凌晨舉行的女子50米自由泳決賽，造出24秒30新香港紀錄，將上月28日亞運寫下的港績再推前0.04秒，勇摘銀牌，為出戰強項100米及200米自由泳注入強心針。

杭州亞運擸走6面獎牌後，Siobhan隨即轉戰歐洲3站世界盃賽事，持續保持弗爆狀態連破紀錄，挾柏林站及雅典站4金1銀1銅的氣勢，來到最後一站匈牙利布達佩斯繼續交出好表現。

力爭食出「大三元」 Siobhan在50米自由泳決賽排第6線，起跳不俗的她以24秒30掂池，僅次於游出23秒97的瑞典好手、兼世界紀錄保持者史祖絲當，澳洲坎貝爾姊妹同樣以24秒42並列季軍。

何詩蓓同時會出戰強項200米及100米自由泳，值得一提的是，她已連續兩站贏得此兩項金牌，只要在布達佩斯掄元，即可成功達致世盃「大三元」，獲取3站冠軍的額外獎金。此外Siobhan在柏林站100自造出世界歷來第3快時間52秒02，外界亦期待她能衝擊史祖絲當所保持的世界紀錄（51秒71），事實上這位香港飛魚亦曾表示，會以打破52秒大關做目標。