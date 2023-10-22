黃澤林不戰而勝深圳網賽坐銀望金

香港網球新星黃澤林（Coleman）正出戰ATP深圳挑戰賽，昨日4強原定挑戰2號種子美國的古華斯域，惟因對手賽前突然宣布退賽，Coleman不戰而勝打入決賽，今早火併頭號種子兼世界排名112位澳洲的德禾夫，力爭個人生涯首個ATP錦標。