亞殘運今日揭幕港隊入村

杭州2022亞殘運今日揭幕，昨日中國香港代表團進行入住選手村儀式。今屆亞殘運港隊派出173人參與，其中95名運動員出戰11個運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、賽艇、射擊、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及輪椅網球。羽毛球的朱文佳和乒乓球的王婷莛將為港隊擔任開幕禮持旗手。