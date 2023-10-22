4:1挫均業北區 理文入8強

昨日「足總盃」首圈賽事，均業北區於青衣運動場對理文。理文憑保利臣、黃威、亞哥斯達及保連奴入波，以4比1輕取對手，晉級8強將惡鬥標準流浪。

雙方早前在「賽馬會菁英盃」踢成平手，8日內第二度交手，北區起用門將林駿杰，林樂勤及王力威支援箭頭肯迪；「黃黑軍團」安排黃威及保利臣墮後派牌，艾華頓和安尼亞合作攻堅。

初段戰況膠着，13分鐘艾華頓開出角球，黃威頭槌被林駿杰撲出。北區之後不乏攻勢，惟羅曉聰射門及葉卓文頭槌同樣無功而還。44分鐘，立花稜也左路傳中，省中人再中楣，韋法頓快艾華頓一步及時倒掛解圍，半場互交白卷。

下半場「撳掣」轟4粒 易邊後理文換入保連奴，48分鐘，這名巴西前鋒與安尼亞「撞牆」，殺入禁區起腳但被林駿杰擋出。3分鐘後余煒廉右路傳中，北區後防解圍不遠，保利臣禁區頂撞射打破缺口，理文領先後更得心應手，62分鐘，黃威禁區內輕鬆射成2比0。73分鐘艾華頓罰球傳中，荷西安祖頭槌被林駿杰飛身撲出。84分鐘立花稜也橫傳，亞哥斯達門前撞入，理文領先3球。北區未有放棄，末段由韋法頓博得12碼，肯迪操刀破蛋，惟補時階段理文由保連奴頭槌「埋齋」，終以4比1淘汰北區，躋身8強。

圖、文：李浚湣