大埔險勝冠忠南區升做2哥

昨日港超聯上演「地區打吡」，大埔坐鎮大埔運動場鬥冠忠南區。結果大埔憑後備入替的陳肇鈞頂入全場唯一入球，以1比0小勝對手。「綠戰士」全取3分後，壓過南區及今周輪空的傑志，升上積分榜第2位。

「綠戰士」今場派出雷仙奴、鍾偉強及馬卡雷拿組成進攻三叉戟，門將謝家榮復任正選；南區則有艾華重返正選大軍，與史提芬彭利拿及陳傲軒聯手攻堅。開賽8分鐘，南區前場反搶成功，佐佐木周交前，史提芬彭利拿一射斜出。南區攻勢越發入肉，21分鐘，「肥彭」禁區外勁射中楣，4分鐘後他窩利抽射先中柱，再彈到謝家榮手上。大埔喘定後發難，37分鐘，利馬埋門被伍瑋謙用腳擋走。40分鐘，雷仙奴一控一射高出，半場「窿對窿」。

陳肇鈞頭槌破網 換邊後南區繼續施壓，艾華把握馬高斯山度士回傳失誤，後上快腳彈射高出。大埔其後換入陳肇鈞及陳曉鋒，71分鐘，南區守將禁區內犯手球，球證聽過ＶＡＲ助理球證意見後，直指12碼點，惟馬高斯山度士操刀被伍瑋謙撲出。大埔攻勢未完，李家豪傳中，陳肇鈞頭槌打破僵局。77分鐘，李嘉耀門前施頂，被謝家榮回身白界前將皮球撲出。結果大埔小勝1比0，各項賽事豪取6連勝。

是役多番撲救為大埔力保不失的謝家榮，賽後當選全場最佳球員（ＰＯＭ），這位港隊成員表示會繼續做好本分，並形容球隊演出完美：「賽前都知呢場係『55波』，做好晒準備，好開心保持冇失波，最緊要球隊贏到。」

圖、文：林卓臻