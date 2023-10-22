深水埗晉峰搶分駁火

深水埗中場 黃琛喆（左）

深水埗上仗於「足總盃」擊敗香港Ｕ23，本月先後在兩項盃賽成功突圍，返回聯賽能否延續佳態力爭開齋？對此主教練鄧冠研回應道：「贏波一定會增強球員信心，希望球隊不斷進步，建立到自己嘅風格。」

今場倒戈面對晉峰，「鄧Sir」指出需要特別提防對手反擊：「晉峰聯賽排名喺在我們之上，當然係有實力嘅球隊，佢哋反擊能力強，特別文智星同袁世傑嘅側擊，估計會為我哋帶嚟唔少威脅，一定要提防。」新加盟的「馬高域兄弟」上仗齊演「地標戰」，「鄧Sir」希望兩人繼續為球隊作出貢獻，至於另一新兵宋柱浩終於可以候命，前鋒柏羅邦亦已復操，增添爭勝籌碼。

何信賢：邊隊入波先好關鍵 晉峰開季至今未嘗一勝，總教練何信賢指今仗面對同級對手深水埗，目標是打開勝利之門，但強調不會給球員太大壓力，認為只要各自做好自己本分便足夠。

深水埗近期表現明顯有好轉，「何Sir」坦言對手在增兵後，實力不可同日而語，呼籲球員務必小心應付：「一場波未睇得清佢哋兩位新外援踢法，但起碼有身材，對抗性亦唔錯，如果狀態操弗咗都幾難搞，今場邊隊入波先將會係關鍵。」好消息是南韓籍中堅金相佑有望傷愈復出，而龐焯熙及袁世傑亦已重返大軍名單。

晉峰前鋒 凱基（右）