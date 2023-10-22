香港Ｕ23標準流浪斧山道激鬥

香港Ｕ23中場 鄧筵霑

今日港超聯同時不同地上演兩場賽事，深水埗假主場深水埗運動場迎戰晉峰，兩支球隊力爭於聯賽開齋，同樣戰意十足。至於香港U23則首次在新主場斧山道運動場出擊，面對近況回勇的標準流浪，希望憑鬥志與對手周旋。（周日下午3時開賽）

香港U23今季「轉場」，以斧山道運動場作為港超主場。首次在地頭出戰，主教練司徒文俊相信球場環境，會對主守的一方較為有利：「斧山道運動場比較細，風向都好怪，對主攻嘅球隊冇咁着數，但始終我哋唔喺呢個球場練開波，呢方面都會有啲輸蝕。」流浪陣中坐擁一班進攻好手，如何牽制對手發揮，成為「司徒Sir」與球員要深究的課題：「佢哋進攻方面比較依賴個別球員，喺阻止反擊方面點樣做，我哋都要諗清諗楚。」

王家中希望踢得更進取 標準流浪上仗「賽馬會菁英盃」勇挫傑志，終止3連敗頹勢，總教練王家中（Henry）認為有助提升士氣，又大讚球隊能夠踢出賽前部署，惟防守死球上仍有待改善。今仗面對實力較弱的香港U23，Henry期望球員趁機會放膽進攻：「希望大家可以發揮個人能力，踢番較為進取嘅足球。不過萬一失咗控球權，一定要快啲返位防守，進攻方面最後一腳埋門、傳送要再做得更好，咁樣先爭取到更多入波。」後衞李毅凱剛隨港隊作客遠征不丹，日前才告歸隊，今仗未必獲派上陣。

標準流浪殺手 伊巴謙（左）