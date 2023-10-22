on.cc東網直播 地獄主場首度出擊 港會擺擂台強戰東方

港會中場 莊文歷

「中銀人壽香港超級聯賽」今日直播戲碼，港會今季首度坐鎮香港足球會足球場，同東方上演搶分大戰。上季港會的「地獄球場」威力無窮，令不少球隊失分而回，是役面對有多位主力歸隊的東方，港會能否繼續發揮地利優勢，成為今仗3分誰屬關鍵。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會剛在「賽馬會菁英盃」1比2反負大埔，主教練東尼咸美頓（Tony）認為球隊在缺少多名主力下，發揮不算太差。港會今季首次在「地獄球場」出擊，Tony期望球隊能夠展現競爭力：「終於返到主場比賽，全隊都好興奮，我哋要證明自己實力。東方陣容雖然比上季更年輕，但佢哋簽入嘅外援好有質素，要贏佢哋唔係咁容易。」陣容方面，泰亞高今仗能夠復出，惟里奧、江展民及溫俊則分別因傷及私事缺陣。

劉學銘重點招呼巴科爾 港會各項賽事遭遇兩連敗，後衞劉學銘承認失望，但他認為球隊表現一場比一場好。今仗面對東方，「學銘」目標搶分而回：「對東方都幾有信心，始終喺主場踢，主守一方會有優勢。我諗要重點看守巴科爾，呢位前鋒都幾硬淨，射術亦好，預咗同佢會有好多埋身肉搏。」

東方上場於「賽馬會菁英盃」賽和冠忠南區，近兩場保持不敗。球隊上季作客港會僅以1球落敗，作為今季首支造訪「地獄球場」的港超球隊，主教練盧比度（Chino）指各方面表現都要有改善：「邊隊嚟到港會主場都好困難，我哋亦唔例外，球隊無論攻守都要做得更好。」好消息是球隊有多位主力回歸，包括孫銘謙、余在言、黃梓浩、葉鴻輝及高素巴耶夫幾位踢完國際賽的球員。

馬高斯：要避免犯錯 上季作客港會一役，馬高斯有多次埋門機會，期間更試過射中柱，惟最終都無功而返。今日再造訪此地，這位西班牙中場希望球隊要從上季落敗中吸取經驗：「上季嘅失波好愚蠢，今次我哋一定要避免呢啲犯錯，同時呢個場草皮重鋪過後，個波會去得快啲，對我哋發揮會有幫助，希望今次贏到。」

港會前鋒 福保羅（左） 東方士哥拿 巴科爾（左） 東方中場 馬高斯