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再演逆轉好戲李卓耀晉級
香港羽毛球名將李卓耀在世界羽聯巡迴賽超級750的丹麥公開賽，繼首圈反勝中華台北的王子維後，次圈又演大逆轉，以3比21、23比21及21比14淘汰日本好手渡邊航貴，躋身男單8強，與東道主球手甘克爭4強席位。
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