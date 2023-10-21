on.cc東網直播大埔冠忠南區前列駁火

大埔殺手 雷仙奴

今日「中銀人壽香港超級聯賽」於大埔運動場激爆「地區打吡」，大埔主場迎戰冠忠南區。兩支區隊目前於聯賽齊居前列，大埔更挾5連勝姿態出擊，氣勢一時無兩；南區力爭重返勝軌，自必使出渾身解數，激戰可期。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

大埔上場於「賽馬會菁英盃」擊敗港會後，各項賽事錄得5連勝，主教練李志堅歸功於球員努力，指隊內十分團結。大埔今場只要獲勝，就可暫時升上第2位，今季首度面對南區，「堅Sir」承認對手實力更勝一籌：「南區班球員夾咗好多年，佐佐木周及史提芬彭利拿仍然有好表現，將會係一場硬仗。」陣容方面謝臣上陣成疑，可幸門將謝家榮及陳肇鈞踢完國際賽已告歸隊。

謝家榮要保住連勝走勢 近期忙於代表港隊的謝家榮，相隔一個多月再戰港超，他表示已急不及待與「綠戰士」隊友並肩作戰：「希望保持連勝走勢，唔好畀佢斷。」「家榮」過去曾與現任南區主帥楊正光合作，對其戰術理念絕不陌生：「『光哥』係位好教練，不過我哋走勢咁勁，今場係『55波』。」

冠忠南區接連面對理文及東方同樣未能取勝，惟主教練楊正光指無損士氣，盼球員能改善不足。南區今季踢法改以控球在腳為主，「光Sir」承認大埔場草地質素或不利發揮：「作客大埔一定係難，不過我哋唔會改踢法，練波都針對性做多啲冇波跑動，令前場空間多啲。」陣中兩名港隊成員艾華及鞠盈智已經復操，前鋒羅拔奧度也有望復出。

李嘉耀：唔好急減少傳失 倒戈的南區守將李嘉耀是役有機會與恩師李志堅正面交鋒，他笑言感覺特別，並指要提防對方防守反擊：「進攻千祈唔好急，一傳失波就好易畀人打反擊，大埔前線有馬卡雷拿及雷仙奴負責跑，『Philip仔』（陳肇鈞）喺中間做反搶同串連，好大威脅！」

冠忠南區瀛男 佐佐木周