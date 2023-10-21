均業北區再遇理文鍊餐飽

均業北區中場 肯迪（前）

今日「足總盃」假青衣運動場上演首圈賽事，均業北區火併理文爭晉級。今次為雙方8日內第二度交手，兩隊早前於「賽馬會菁英盃」踢成平手，今仗各有主力復出戰果隨時截然不同，令人期待。（無綫82台周六下午3時直播）

均業北區上仗憑羅港威入球逼和理文，今季法定時間內仍未嘗一敗，主教練梁志榮希望球員可以延續勇態，在一場過淘汰賽炮製驚喜：「理文今場出番主力，實力肯定畀上仗更強，我哋部署會以防守為主，希望搶到波做好啲組織，睇吓有冇機會頂到去加時甚至12碼。」對手多名主力剛征戰國際賽，但「細榮」指他們經驗豐富，球隊體力上未必有甜頭，陣中射手馬圖斯已復操，有望復出。

曾昭達提球員慎防反擊 理文上季「足總盃」8強止步，今季捲土重來，主教練曾昭達強調非常重視此盃賽：「『足總盃』關乎亞洲賽資格，係我哋其中一個目標。」8日內再鬥北區，「達Sir」指已對此區隊有更多認識，提醒球員要提防對手反擊。傷兵之一的艾華頓已經復操，落場與否要視乎進度，好消息是安尼亞、胡晉銘及黃威悉數歸隊，此外保利臣亦坐完波監，今場可以候命。

理文守將 列斯奧