李祉均WCBA新季 首戰狂轟33分

香港女籃代表李祉均征戰第3個WCBA球季有個好開始！今季效力天津冠嵐女籃的她，周三（18日）對石家莊英勵的一仗中，展示超強得分突破能力及膽色，個人獨取33分，雖然始終未能助球隊贏波，但已惹來球迷回響及關注。

28歲的李祉均憑在杭州亞運出色的表現，因而獲得天津隊招手，以外援身份加盟。即使是初來埗到，但由於天津隊較多年輕球員，故擁有兩季WCBA經驗的祉均亦在首仗挺身而出，無論是剷籃得分或在外圍放冷箭，都顯得信心十足，多次爆入籃底令對手高大黑人球員也難以防守。集中力十足的李祉均亦成功搶截，憑速度直闖籃下取分，這些鏡頭都記錄在她的得分精華片段中。可0惜最終天津以75比91見負。

赴烏魯木齊準備客戰 今年WCBA賽事採主客制，李祉均與天津隊友昨日即出發往烏魯木齊，準備21日對新疆天山女籃的作客賽事，但行程發生了小插曲，由於司機失誤而延誤了去機場的時間，一眾球員包括李祉均趕不到飛機，要等另一航班，最終等待良久才上到機，她笑言「坐到腰都痛」，最終抵埗準備賽事。

2023-2024 WCBA賽季共有19支參賽隊伍，常規賽於10月17日至3月14日舉行。而3月16及17日的明星賽周末後，比賽將進入季後賽階段。