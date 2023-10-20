勇擒崇德飛鷹滿貫旗開得勝 吳松峻︰重返修頓適應需時

周三甲一尾場，銀牌冠軍滿貫以87比73擊敗崇德飛鷹，旗開得勝。今仗「綠軍」中鋒蓋帝斯取得全場最高22分，另加16個籃板，蔡再懃以19分居次。至於末節5犯離場的新兵吳松峻，則取得14分、5個籃板，另一新兵惠龍兒則有6分及11個籃板。

笑言氣氛「十分安靜」 吳松峻今年離開香港東方轉投NBL球隊石家莊翔藍，完成賽季後這位27歲後衞回流甲一並加盟滿貫，他笑言重返修頓比賽需要適應：「氣氛和NBL有很大分別，這裏沒有DJ，沒有音樂，球進了也十分安靜。」回顧近4個月的旅程，他說：「我學識不理會其他聲音，獨立思考。滿貫給我很大自由度，教練也會從球員角度出發，令我更快適應這裡的體系。」

以往吳松峻在香港東方專注防守工作，今場他在進攻端亦貢獻不少，他說：「我不是改變打法，其實我一直都有練進攻，只是一點點累積經驗。今季希望在場上看闊一點，繼續提升自己到一個水平，能適應任何一支球隊。」