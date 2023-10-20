新援艾勤43分晉裕大勝南青

昨晚香港男子甲一籃球聯賽頭場，晉裕憑新外援艾勤取得43分、16籃板及6封阻，加上蘇志樂和梁民熊分別攻入21及13分，帶領球隊以117比73大勝對手。

新升班的晉裕，有外援艾勤、蘇志樂及劉子禮等人擔正，面對開鑼戰不敵南華的南青，初段以15比9領先，其中第1節攻入8分的艾勤，雙手大力入樽後再助攻歐文輝射入3分，晉裕拉開至30比15完成首節。

南青到第2節憑區浩軒射入中距離「止血」，不過艾勤繼續於籃底發威，上半場貢獻5球封阻，令南青切入時面對極大壓力，不過南青之後外線手感回暖，林凱光於外線建功後追至29比42，晉裕則有艾勤繼續於籃底肆虐，這位外援上半場已取得20分、7籃板及6封阻，助球隊以48比36領先。

尾場南華勇挫漢友 晉裕第3節有蘇志樂不斷在外線「發炮」，加上艾勤不讓蘇志樂專美，射入2球三分波，又有籃底入樽立威，聯手打出一段21比8的攻勢擴大領先，其後晉裕愈打愈有，曾經領先超過30分，南青無法平反敗局，晉裕贏117比73完場。

至於尾場南華對漢友的賽事，實力強橫的南華於半場領先49比39，加上漢友第3節大跌Watt，南華終以104比62贏波，錄得2連勝。圖、文：鄧文滔