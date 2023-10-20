過檔港會做埋女甲領隊 劉學銘教波係另一個世界

劉學銘

港會本季羅致幾位本地球員，當中應以劉學銘最為球迷所熟悉，他今季同時兼任女甲的247足球會（前稱翱翔足球會）的領隊，為將來退役後的生活鋪路：「運動員一定有退役嘅1日，所以要好好為自己打算，既然有機會畀我教波，就即管試吓。」

「學銘」上季中以助教身份加入翱翔，協助球隊奪得女乙聯賽冠軍和升班資格，新季更成為球隊領隊。但港會和247每星期約有4天進行練習，令「學銘」行程變得相當緊密，他笑言有時真的會分身不暇，之後要好好作出調整：「247逢星期一、四練日頭，三、五就夜晚，如果唔撞港會練波，我都一定會出席，不過嚟緊會調整吓練習時間，等兩邊唔使撞，我兩邊都可以去晒。」

跟過梁志榮執教注重細節 相約訪問當日，247正出戰友賽，「學銘」於開賽前約1小時趕到球場準備，向球員講解戰術，台型十足，「學銘」透露其執教風格，頗受效力夢想駿其時的主教練梁志榮所影響：「『細榮』好注重細節，非常值得學習。」

對於在球場上征戰多年的「學銘」而言，領隊這個崗位僅屬初哥，每當他打開戰術板時，就仿於置身另一個世界，他慨嘆：「領隊要兼顧好多嘢，包括球隊踢法，戰術要求，陣容要點執等等，全部都要去決定，所以啱啱落手教會覺得好新鮮，亦開始明白執教及管理球隊有咩難處。」不過「學銘」慶幸有前港超球員黎耀昌為球隊主教練，彼此合作無間，令他不用獨個兒去面對所有挑戰。

記者不禁問道：「試過畀球員激親嗎？」但在「學銘」的字典裏，似乎沒有「脾氣」二字：「暫時都冇鬧過球員喎，我好和善㗎！」他續稱：「見到球員做唔到要求嗰陣，實會有啲心急，但始終男足同女足發展步伐唔同，對女子足球員要多少少耐性，講解要仔細啲。」

「冇脾氣」起伏處之泰然 也許正是這種容人之量，才使「學銘」面對任何起伏，皆處之泰然，他毫不諱言其職業生涯有高低起跌，卻從不會因而變得消極：「過去幾年經歷咗好多，有時機會錯過咗就唔會再有，有時係你嘅就係你嘅，最後都要積極去面對，30歲都未夠，仲有好長嘅路要行落去。本來唔教波，都諗住向其他方面發展，既然依家有機會，就會全力去做！」記者再問：「有冇諗過將來執教港超隊？」他笑道：「未諗咁遠喎，一步一步嚟啦！」圖、文：鄧文滔