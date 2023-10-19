默默耕耘付出所有 體壇老將綻放光芒

歐鎧淳

台上一分鐘，台下十年功。香港運動員在杭州亞運豪取8金、16銀、29銅，獎牌數目創新高，離不開漫長和艱苦的訓練。他們有的嚴於律己，長年保持水準，不知不覺成為亞運「四朝元老」；有的默默耕耘，在生涯黃昏一圓亞運夢。而隨着年紀增長，這些「老將」最後一次踏上這個舞台，奮力一拚，為香港體壇畫上絢爛一筆，值得我們掌聲。

美人魚歐鎧淳以成績贏得肯定 當天的「美人魚」不知不覺成為「四朝元老」，歐鎧淳的第四屆亞運，摘下女子４×100米自由泳和混合泳接力銅牌，但個人項目50和100米背泳同得「梗頸四」，固然可惜，卻收穫一份重量相同的肯定，嚴格說是兩份，來自自己和香港人。

四戰亞運皆獲獎牌 歐鎧淳一直活在鎂光燈下，是美人魚、最美持旗手、廣告商寵兒、最佳新演員提名……有的人很奇怪，明明不是運動員，卻有一份「運動員潔癖」，覺得多重身份等同不務正業。一個有血有肉的人，面對惡意批評，不可能不受傷，她用成績回應——「霸佔」16項香港紀錄，參加四屆奧運、亞運，保持亞運屆屆有牌，也寫下亞運個人項目最佳成績。她曾羨慕外國泳手「開開心心完成比賽」，來到最後一屆亞運，終於笑着摘下泳鏡，得到自己，也得到別人的肯定：「好多人好肉緊同我講，我值得一面獎牌。如果大家覺得我值得，這份肯定和獎牌一樣咁有份量。」

31歲的歐鎧淳明言名古屋亞運「太遙遠」，但會抓緊生涯尾巴，繼續游向59秒99大關，爭取巴黎奧運資格。

毋忘初心！李琪為港征戰最自豪 香港男籃亞運之旅高潮迭起，由喪失資格、重獲席位到真正踏上球場，擊敗蒙古，相隔21年再入淘汰賽，讓李琪感慨：「好彩來了。」李琪在2011年加入港隊，是公認的現役最佳射手，但隨着年紀漸長，早決定在亞運後離隊，把機會留給年輕球員。「不論22歲第一次打港隊，還是35歲最後一次，我穿起港隊球衣，代表這個地方，就有責任盡全力。」他說到做到，今屆場均取得10.5分，但小將如葉耀邦、梁嘉顯的突出表現，相信更讓「老大哥」感到安慰。

姚錦成本地欖球華人之光 七欖華將姚錦成同為亞運「四朝元老」——在廣州和仁川屈居亞軍，雅加達打破宿命封王，來到最後一屆反勝日本，力挫南韓，達成2連霸，可謂完美結局。

事實上，「阿成」早於上屆亞運萌生退意，一直忍受椎間盤突出的痛楚，苦苦堅持，只為證明一件事：「欖球不是外國人專利，華人都得。我和李卡度想給華人信心，讓他們加入港隊，有人接班，我就能退下來。」他強調這是「真・最後一屆」亞運，但巴黎奧運近在咫尺，不排除繼續披甲，一圓兒時夢想。

踩到腿爆開！楊倩玉掛上三色獎牌 單車講求體能，楊倩玉不過30歲，已踏入老將行列，每踩完一場比賽都有「腿爆開」的感覺，加上爸爸中風，她徘徊在退役邊緣，是22歲的李思穎拉她回來。看着這個「小朋友」，就像看見幾年前的自己，一樣不懂累，只懂衝向夢想。楊倩玉衝向最後一屆亞運，在女子個人公路、麥迪遜和團體追逐賽集齊金、銀、銅牌，為生涯畫上完美句號。

長拳劉徐徐努力有收成 劉徐徐生於山東，10歲開始習武，2012年來港擔任陪練，上屆亞運因居港未滿7年未能參加，今屆第一次，也是最後一次站上這個舞台，一面長拳銀牌，印證11年的努力：「我到了退役的年紀，不拿獎牌對不起自己的付出。」33歲的劉徐徐完成月底的武搏會，就會正式退役，回到「原點」，陪伴港隊訓練。

吊環王子吳翹充享受比賽每一刻 「吊環王子」吳翹充在男子吊環決賽，以13.966分敬陪末座，但對他來說，分數或排名，或許不是最重要的。「我想享受舞台上的每分每秒，做好整套動作，表現出輕鬆的一面，向家人和觀眾講聲再見。」32歲的吳翹充一早預告在亞運後退役，回望26年的體操生涯，去過4屆亞運，也動過四次手術，高高低低全是體操留下的印記：「我盡力了，沒有任何後悔。」

歐鎧淳於兩項背泳都得「梗頸四」。 李琪 劉徐徐 港欖成功衞冕亞運金牌。 吳翹充