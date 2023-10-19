再有世界級球星參戰 許龍一主場迎強敵

被列為亞巡賽國際系列賽其中一站的「香港高爾夫球公開賽」，將於11月9至12日在香港哥爾夫球會舉行，今屆賽事總獎金增至200萬美元。兩位前大滿貫盟主列特及麥杜維，將連同LIV高爾夫聯賽的頭號球手瓦爾納三世及皮特斯一起加入爭逐冠軍殊榮。

幾位星級猛將，將與早前已落實參賽的2022年英國公開賽冠軍史密夫、兩屆「香港高爾夫球公開賽」冠軍奧斯比、LIV高爾夫職業球手古奇、查卡拉等，以及剛為香港贏得亞運金牌的本地球星許龍一進行較量。

其中瓦爾納三世是第二位贏得澳洲PGA錦標賽的美國球手。今年5月這位33歲球手在華盛頓舉行的LIV高爾夫聯賽中，以低於標準桿12桿的成績，贏得該賽事的首個錦標，去年還在PIF沙特國際賽贏得了亞巡賽冠軍，無疑也是香港站的爭標分子。

門票即日起發售 此外，擁有9個PGA美巡賽冠軍頭銜的列特對「香港高爾夫球公開賽」並不陌生，這位比利時球手於2015年首次於粉嶺亮相時便已獲得並列第3，僅次於冠軍羅斯和畢雅格，之後在2016及2018年兩度參戰，同樣值得球迷關注。賽事門票由即日起可於Ticketflap登記及購買，詳情可瀏覽賽事官方網站（www.thehongkongopen.com）查詢。