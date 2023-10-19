港隊訪不丹輸波晉級 安帥：次圈能創造驚喜

周二晚出戰2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈次回合賽事的香港足球代表隊，作客不丹以0比2見負，惟仍能總比數4比2晉級。賽後主教練莊恩安達臣，承認高原氣候等因素影響球隊表現，但強調這絕非表現不佳的藉口，他希望球隊盡快忘記失利，並相信港隊闖入第二圈後，能夠製造驚喜。

高原加仿真草非失利藉口 首回合4球在手的港隊，出征不丹卻輸0比2，賽後安帥稱讚對手鬥心比港隊強，值得贏波。然而，除了場內的表現，安帥坦言當地的氣候及場地都影響港隊演出：「賽前我哋知道呢度空氣稀薄，知道要踢仿真草，加上有唔少主力缺陣，但呢啲都唔係藉口，我哋今場鬥心唔夠強。」

港隊晉級後，將會在第二圈面對伊朗、烏茲別克及土庫曼，3支世界排名比港隊更高的強敵，安帥希望港隊能盡快忘記失利，屆時力爭佳績︰「我哋到時唔會喺海拔超過2500米嘅地方，或者喺仿真草球場比賽，港隊到時會好似今場不丹咁，成為不被睇好嘅一方，我哋係有機會製造驚喜。」