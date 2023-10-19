梁兆華回巢南華補強火併漢友

南華甲一首戰大勝南青打響勝鼓後，早前效力香港金牛的梁兆華昨日宣布回巢，有望於今晚對漢友為南華上陣。有了這位「即戰力」，令「紅軍」衞冕機會提升不少。（周四晚8時40分開賽）

這位南華出身的29歲小前鋒今年轉投全國男子籃球聯賽（NBL）的香港金牛，經過全職訓練及在水平更高比賽磨練，球技成熟不少，更和另一港將楊睿騏入選明星隊。回顧香港金牛首個NBL賽季，主場對廣西威壯一戰令人印象深刻，當日梁兆華回歸修頓場，「裏外開弓」交出16分、5籃板，協助球隊主場以102比91擊敗這支前兩季冠軍，盡顯身價。

面對爭標對手香港東方和滿貫積極補強，熟悉南華體系的梁兆華回巢，不但有助穩定軍心，他亦能分擔朱亮、余理洋得分壓力，同時增強球隊防守，有望帶領球隊走得更遠。

至於近年「全華班」應戰的漢友，今季聯賽終於加入32歲身高1米98美籍大前鋒Brandon Edwards，此子近年征戰法國乙級聯賽，上季效力Denain的他場均交出10.3分、5.7籃板。漢友近年班底大致相同，新外援能帶來甚麼化學作用，值得留意。

頭場晉裕添「巨人」對南青 同晚頭場，由升班球隊晉裕對南青，晉裕新外援Charles Justin Aiken將會登場。32歲、身高2米06的Aiken來自美國，他曾於NBA夏季聯賽為帝王上陣，去年效力台灣桃園璞園建築隊出戰SBL賽事，上陣20場，平均交出11.7分、9.7籃板。（周四晚7時開賽）