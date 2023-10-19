麥洛連雙雙輕取康仁福建 香港東方強勢奪首捷

新一季甲一聯賽昨晚繼續於修頓室內場館舉行，頭場香港東方對康仁福建，東方憑麥洛連取得「雙雙」20分及11籃板，加上賽前新註冊的徐遠征表現搶鏡，頻頻剷籃為福建製造麻煩，最終以72比57擊敗對手，新季旗開得勝。

早前失落高級組銀牌冠軍的香港東方，有「徐氏兄弟」徐遠成及徐遠征齊齊擔正，不過得分主力基拔未有披甲，僅在場邊觀戰；至於福建就有新外援李察士登場。

李察士第1節初段，就兩度剷籃得手，追成8比8平手，不過香港東方有蘇利文搏得「And 1」並射入1球3分球，單節攻入7分，打出一段10比2的攻勢拉開，香港東方首節以18比10領先。

「徐氏兄弟」齊齊擔正 楊瑞鴻第2節突然爆發，連入兩球3分，助福建追近至16比22，但徐遠征回敬1球三分波後，再切入分予麥洛連灌籃，令香港東方依然維持雙位數差距。其後福建多次進攻未能得手，東方趁機拉開至37比18，福建到第2節尚餘約2分鐘時，才憑林羽完成上籃終止「得分荒」，香港東方頭兩節領先43比26。

福建換邊後稍有起色，一度追近至34比46，不過徐遠征繼續保持極強侵略性，殺入籃底搏犯規，助香港東方維持穩定差距，而李察士錄得4犯被調離場，福建卻追至落後11分完第3節。然而，第4節開始東方蘇利文連入2球三分波，將比分拉開至64比49，之後福建無力回天，香港東方贏72比57完場，新季聯賽首仗先拔頭籌。