高原作賽吞不丹雙蛋 港隊頂住晉級

2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈，昨晚上演次回合，港隊作客「高原主場」羌黎密塘體育場再鬥不丹。結果主隊憑「不丹C朗」基治辛及祖佳爾上下半場各建一功，以2比0擊敗港隊，惟港隊仍以總比數4比2晉級，將於第二圈挑戰伊朗、烏茲別克及土庫曼。

首回合主場大勝4比0的港隊，次回合作出3個變動，謝家榮把守大門，李毅凱與艾里奧組成中堅拍檔，安永佳復任正選，與陳晉一及首回合梅開二度的米高合力攻堅。

安永佳曾頭槌中楣 港隊開局主動出擊，2分鐘黃威接應陳晉一過頭波，窄角度起腳斜出，及後安永佳及費蘭度先後起腳，都考驗不到不丹門將古龍。主場優勢明顯的不丹繼續尋找機會，28分鐘，「不丹C朗」基治辛接應傳中頭槌先開紀錄。港隊急起直追，37分鐘一次反擊機會，陳晉一接應茹子楠直線，射遠柱被古龍撲出。44分鐘，陳晉一傳中，安永佳頭槌中楣彈出。不丹半場帶着一球優勢回更衣室。

換邊後47分鐘，不丹後備兵祖佳爾禁區外遠射得手，令港隊形勢更被動，此時港隊調入胡晉銘及艾華。65分鐘，港隊後防解圍不遠，真達多治一射被謝家榮沒收。73分鐘，藍基爾窄角度近射再被謝家榮撲出。最終港隊次回合以0比2落敗，惟總比數以4比2淘汰不丹。港隊打入下圈後，將與伊朗、烏茲別克及土庫曼同組，爭奪晉級資格。港隊於第二圈首戰，會在下月16日作客先鬥伊朗。

林卓臻報道