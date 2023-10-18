「兄弟班對決」南華大捷

新季甲一籃球聯賽昨晚於修頓室內場館揭開戰幔，南華與南青上演「兄弟班對決」，最終衞冕的南華大勝87比62，旗開得勝。

南華今場雖有早前代表港隊出戰亞運的葉耀邦先列後備，但仍有朱亮及羅意庭等主力擔正，初段憑羅意庭多番上籃得手，加上林民淇射入三分球，首節領先27比14，次節南青僅憑林凱光取得「And 1」止血，不過葉耀邦回敬一記三分球，南華半場拋離49比31。

換邊後南華火力依然，蘇柏軒兩度於外線建功，不過南青其後進攻有改善，司徒偉傑殺入顏色地帶，力壓南華球員進攻得手後，獲全隊歡呼。眼見大局已定，南華開始收起主力，換入鄭凱安及艾斯比列圖等球員，完場大勝87比62，衞冕之途有好開始。

新援同亮相永倫挫建龍飛馬 至於尾場永倫與建龍飛馬各有新加盟的居港外援亮相，永倫中鋒柏斯地標戰即錄「雙雙」數據，加上整體攻防較優，以89比67獲勝。飛馬新援亞理施展入樽亦有「雙雙」，惜未能改寫戰局。

圖／文：余樂詩、鄧文滔