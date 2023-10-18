滿貫強化陣容 撲擊崇德飛鷹

滿貫 李琪

甲一各球隊為爭佳績積極增兵，銀牌冠軍滿貫開鑼前夕招攬惠龍兒和吳松峻，「強化版」陣容令人期待。「綠軍」今晚尾場迎擊崇德飛鷹，力爭今季首勝。（on.cc東網周三晚8時40分按次收費直播）

由台籍教練徐仲毅領軍的滿貫季初勢不可擋，美籍外援蓋帝斯極速融入體系，稱霸籃底，加上經驗射手李琪狀態大勇，令「綠軍」在銀牌接連擊敗南華及香港東方兩大爭標勁敵，首次捧走高級組銀牌冠軍。近日「綠軍」宣布香港首席中鋒惠龍兒和後衞吳松峻加盟，令星級陣容更加完整。

惠龍兒吳松峻雙雙來投 34歲的惠龍兒經過職業隊灣區翼龍洗禮，改打4號位後跑動增多，同時「開發」外投能力，能為球隊增加進攻套路。至於「防守大鎖」吳松峻早前效力全國男子籃球聯賽石家莊翔藍，其對抗性和防守能力亦甚為突出，表現令球迷關注。

兩軍季初曾於銀牌首戰碰頭，當時崇德飛鷹以78比93不敵滿貫，今番再度碰頭，飛鷹希望憑鬥志與對手周旋。飛鷹賽前獲前永倫控衞許烜行加盟，此子早前放棄教職加盟香港金牛，經過全職訓練後，有望在甲一展現成果。

崇德飛鷹 余嘉寶