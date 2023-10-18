on.cc東網直播 甲一續演激戰康仁福建力鬥香港東方

康仁福建 黃律堯

今晚繼續於灣仔修頓室內場館上演兩場甲一賽事，頭場由康仁福建大戰應屆銀牌亞軍香港東方，兩軍首度交鋒，表現如何值得留意。（on.cc東網周三晚上7時直播、港台電視32晚上11時播映）

香港東方今季換帥，在前南華名帥巴拿莫域領軍下，銀牌賽以21分大勝衞冕的南華，惟決賽加時不敵滿貫得亞軍。決賽當日東方在基拔缺陣下，麥洛連成為進攻重心，他雖然轟入26分，惟得分點太少，外線更進攻失靈，令球隊前3節一直落後。

徐遠征回歸 「藍軍」增得分點 香港東方聯賽首戰對康仁福建，「藍軍」賽前球隊宣布後衞徐遠征回歸，此子早前曾與香港東方簽短約，協助球隊贏得東南亞邀請賽（ABL）冠軍。他最近亦代表香港籃球隊出戰亞運，在攻守兩端均有貢獻，今季回歸東方，有望為球隊增加得分點，香港東方陣中另有徐遠成、陳兆榮、卜聿揚和梁嘉顯出戰亞運，他們回歸甲一賽場表現如何，成為焦點。

香港東方註冊名單暫時只得9人，其中有份出戰銀牌賽的朱梓鎔、黃浩賢及韋思庭不在名單之上，3人去向有待球隊公布。另外，中鋒胡卓斌因膝傷提早收咧，今季將由卜聿揚和加拿大籍中鋒麥洛連負責鎮守內線。

福建簽2米01中鋒鞏固內線 根據籃總最新名單，10支甲一球隊當中，僅南青為「全華班」陣容，其餘9隊均已聘請外援或有居港球員坐鎮。銀牌賽沒有外援的康仁福建，亦加入美籍28歲前鋒Magnus Richards，身高2米01的他今晚有望登場，為球隊增加內線高度和進攻火力，能否守住東方的麥洛連或基拔，成為勝負關鍵。

康仁福建 楊瑞鴻 香港東方 基拔 香港東方 徐遠征（香港東方提供）