中國海岸帆船賽 「Rampage 88號」封王

Rampage 88號憑穩定表現，贏得IRC競賽0組獎盃。（香港遊艇會圖片）

由香港遊艇會主辦、一連三日假南丫島東南海域位置舉行的「Volvo中國海岸帆船賽」，周日圓滿結束。賽事以順風和逆風繞泡賽及島嶼賽共7場賽事，今年賽事有36艘龍骨船參戰，分成「IRC」及「PHS」兩大組別，而「IRC」組別下再分為「IRC競賽0至3組」，以及「IRC高級休閒組」，整個賽事共分為6組競逐。

受東北季候風影響，開賽日天氣晴朗，在微風下為賽船帶來有利的航海條件。其中「Rampage 88號」該日連勝3場賽事，位居榜首，「Standard Insurance Centennial 3號」列第2，排第3的則為「Happy Go號」。

次天（14日）賽事繼續在晴朗天氣下進行，可惜風力未如理想，各組別僅進行一場島嶼賽。IRC競賽0組及1組的賽道長約16.5海里，在繞經橫瀾島和宋崗島後在赤柱半島對開衝線，至於其餘的組別賽道長約9海里，逆風經螺洲門後再順風返回赤柱對開衝線。次日賽事結束後，累計成績「Rampage 88號」繼續穩佔榜首，「Happy Go號」躋身第2，「FreeFire號」亦殺入前三。

「Zoe號」獲PHS組別冠軍 周日迎來賽事最終日，參賽船隊完成餘下3場賽事，IRC組別船隻再減去成績最差一場的得分。最終「Rampage 88號」成功捧走IRC競賽0組獎盃，「Happy Go號」得組別亞席，「Standard Insurance Centennial 3號」榮獲組別季軍。

至於PHS組別方面，「Zoe號」獲得組別冠軍，「Lisa Elaine號」排第2，「 DBX2號」則排名第3。