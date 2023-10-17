港隊曼谷站挫日本封王

香港男子七人欖球代表隊周日在亞洲七人欖球系列賽泰國曼谷站決賽，力挫宿敵日本勇奪冠軍，而女子隊就於決賽不敵日本，屈居亞軍。

早前在亞運成功衞冕的男隊，日前乘勝追擊到泰國曼谷出戰亞洲七人欖球系列賽，在B組面對南韓、馬來西亞及新加坡已展現出眾實力，其中與南韓重演本屆亞運決賽戲碼一役，港隊更以61比0大勝對手，以3戰全勝的佳績首名晉級4強，4強再以50比0大破阿聯酋，決賽對死敵日本。

香港早前亦於亞運4強與日本交鋒，當時港隊大部分時間處於落後，直到完場前成功追平，隨後再以「黃金達陣」取勝。周日再戰，港隊上半場就憑杜靴迪達陣，加上韋兆新踢入附加球，以7比0領先。不過日本在完半場前約1分鐘，兩度達陣成功，使日本以12比7領先完上半場。

女隊決賽不敵日本 不過港隊換邊後再次發揮強大韌力，蔡紀駿和李卡度先後達陣，反先21比12，加上蔡紀駿末段錦上添花，港隊贏26比12完場，成功奪冠。至於女子隊就於決賽以5比29不敵日本，獲得亞軍。