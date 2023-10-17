on.cc東網直播 甲一開鑼戰南華南青演兄弟班對決

南華 葉耀邦

新一季香港男子甲一籃球聯賽今晚於灣仔修頓室內場館開鑼，揭幕戰上演「兄弟班對決」由衞冕的南華大戰南青。剛於銀牌賽失落錦標的南華，以原班人馬轉戰甲一聯賽，為實現3連霸，首仗遇上「兄弟班」的南青一樣「冇面畀」，惡戰難免。（on.cc東網周二晚7時直播、港台電視32同晚10時30分播映）

南華於銀牌賽以70比86不敵滿貫跌落負方，其後面對由南華舊帥巴拿莫域領軍的香港東方更以59比80大比數落敗，無緣3連霸。今季南華再有主將離隊，陣容不如以往鼎盛，加上爭標對手滿貫剛宣布香港首席中鋒惠龍兒加盟，有他聯手外援蓋帝斯，內線如虎添翼，至於香港東方今季則有巴拿莫域領軍，防守力度大幅提升，令南華爭取3連霸之路更添挑戰。

南華沿用銀牌賽陣容出戰聯賽，其中經驗較豐富的余理洋、朱亮和羅意庭已成球隊「靈魂人物」，擔當隊中領導角色。其他年輕球員亦成長不少，葉耀邦為今屆亞運香港五人籃球代表隊成員，林民淇、曾湛元亦在亞運出戰三人籃球賽，主教練吳繼武表示：「他們吸收國際賽經驗後，對抗性速度和應對反應都有改善，期待聯賽會見效。」

葉耀邦盼交出穩定發揮 24歲的葉耀邦首戰亞運有突出表現，協助球隊晉級12強，對沙特阿拉伯一戰，在內線主力卜聿揚缺陣下，上陣18分鐘交出11分、11個籃板，為港籃注入新力量。身為南華副隊長的他季前明言拒當「小將」，今季要交出更穩定發揮，全力協助球隊爭勝。

值得一提，南華陣中4名球員蘇柏軒、艾斯比列圖、鄭凱安及陳怡富去季為南青一員，今場將是他們倒戈之戰。說到備戰情況，吳繼武表示：「聯賽我們會加強防守，最近都練好多防守戰術訓練，另外體能、外投都有針對訓練。」至於南青方面，外援中鋒麥洛連轉投香港東方，球隊暫以司徒偉傑、蕭俊傑及吳家麒等球員組成「全華班」出戰聯賽。

南華 羅意庭（左） 南青 蕭俊傑 南青 關雋陶