提早備戰適應高原氣候 港隊再鬥不丹繼續搶攻

帶着4球優勢的香港男子足球代表隊，今日將會緊接出戰世盃外圍賽第一圈次回合賽事，作客廷布惡鬥世界排名低36名的不丹。港隊曾於2015年10月來到這個高原國家作賽，當時狂攻下僅靠陳肇麒完場前的入球小勝1比0，為免「陰溝裏翻船」，今仗勢繼續逼搶，務求以一場漂亮勝仗晉級，為第二圈賽事注入強心針。（周二晚上8時開賽）

港隊首回合雖領先4球，但主教練莊恩安達臣賽前卻未敢鬆懈，揚言今仗作客仍會繼續逼搶，目標贏波：「港隊實力喺不丹之上，大家都見到首回合上半場成效幾好，依種就係港隊踢法！我哋唔會因為領先就留喺後場死守。」

陳俊樂：要改善體力問題 安帥續指自己球員年代亦曾有着到高原地區作賽的經驗，因此今次特意安排提早前往不丹，相信球員能夠適應當地氣候：「之前試過去墨西哥高原比賽，頭一、兩日真係好辛苦，但適應咗幾日就冇問題。其實天氣涼咗冇香港咁熱，對球員體能反而影響細啲。」陣容方面，首回合擔正的翼鋒艾華頓、中堅勞烈斯已經退隊，安帥表示將由安永佳、羅梓駿或艾華頂替前者的位置，惟其餘位置預計變動不大。

陳俊樂8年前以新人身份，隨港隊赴不丹出戰世盃外，當時未獲出場機會，如今轉眼間已成主力，他笑言感覺相當特別，又提到不丹的高原氣候的確不易應付：「8年前我係隊內最年輕一位，但依家大個咗。記得嗰陣去到好凍，同埋大家都有高原反應，陳肇麒、李嘉耀完場仲要吸氧氣樽，同埋個波好飄，唔知關唔關空氣稀薄事。」「樂仔」又承認港隊在首回合下半場表現有所滑落，今仗作客需要準備得更好：「始終今場環境特別啲，好彩首回合贏到4比0，不過可能上半場谷得太勁，自己體力有啲唔夠，導致之後逼搶冇咁緊，就畀對手有啲攻勢，幾吓都好有威脅。」

余在言：我哋好有信心 至於獲補選入隊的余在言，昨日有份陪同安帥出席賽前記招，他指球隊能在首回合順利領先，目前全隊上下信心很好，今仗希望贏波而回。

不丹已經多年未曾於主場出擊，最後一次在這座球場出戰的A級賽事已是2019年，當時以一球小勝關島。主場羌黎密塘體育場位於廷布，當地海拔高達2,320公尺，高原氣候的影響，往往是客隊需要克服的一大難題，主教練比馬多治認為地頭優勢會對球隊有幫助，並提到次回合將採取更多不同戰術。陣中除了唯一外流兵「不丹C朗」基治辛之外，首回合後備入替的蘇南表現同樣突出，港隊務必小心應付。

李浚湣報道

港隊前鋒 安永佳 港隊射手 米高（中）