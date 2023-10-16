女雙「湯曹配」神奇之旅完美結局

保誠網賽昨日上演女雙決賽，中國湯千慧夥拍首戰WTA賽事的中華台北19歲新星曹家宜，以7比5、1比6及11比9險勝3號種子格魯吉亞組合，以冠軍完成今站「神奇之旅」。

湯千慧和曹家宜屬首度合作，前者在世大運贏得混雙及女團銀牌，後者年僅19歲，全職生涯首戰WTA巡迴賽。「湯曹配」於今站展現強大韌力，4強「搶十戰」險勝2號種子俄羅斯／波蘭組合，打入決賽面對3號種子嘉拉舒妮高娃／莎絲洛域治。

決賽再贏搶十戰 「湯曹配」與對手首盤互相破發後，以7比5先下一城，次盤格魯吉亞組合反擊，加上湯千慧疑受手傷影響，以1比6告負，比賽再以「搶十」分勝負，「湯曹配」在落後6比9下連救3個「Match Point」，終以11比9驚險勝出，贏得全場掌聲。

這對「奇兵組合」晉級之路先後淘汰2至4號種子，賽後曹家宜以英文向球迷致謝：「多謝我的拍檔，這個星期感覺很美妙。」決賽絕地反勝捧走獎盃，曹家宜表示：「我覺得只要你仍在場上，你還是會有機會的。」