費蘭迪絲香港首封后

保誠香港網球公開賽昨日煞科，世界排名60的加拿大新星費蘭迪絲，與捷克的仙妮雅高娃爭奪女單錦標。兩人大戰2小時49分鐘後，費蘭迪絲以盤數2比1首次捧起香港賽冠軍，亦是其自去年3月後首個單打冠軍。賽後這位21歲少女用廣東話「多謝」連日入場支持的球迷，十分窩心。

仙妮雅高娃中途受傷 世界排名60的費蘭迪絲和排名85的仙妮雅高娃決賽鬥得難分難解，27歲的仙妮雅高娃先發制人，先贏一盤6比3。費蘭迪絲於次盤發力，一口氣連贏4局，仙妮雅高娃亦不甘示弱連取3局，不過她在一次上網擊球時受傷跌倒，需要醫療暫停。原本仙妮雅高娃已經紮住左大腿，此局之後連右腿亦告受傷，費蘭迪絲把握機會以6比4扳回一城。

仙妮雅高娃「傷上加傷」跑動減少，改變打法將發球速度提高，此招一度奏效，第3盤第5局曾送出「Love Game」，其中一球更令費蘭迪絲直接轟出中央球場外，贏得不少掌聲。兩人之後互相破發，仙妮雅高娃情急下一度憤而「掉拍」，反觀費蘭迪絲沉着應戰，終以6比4再贏一盤，相隔19個月後再嘗冠軍滋味。■圖、文：余樂詩