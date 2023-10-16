連續兩場入波 巴科爾：只想幫球隊

「Super Noah！Super Noah！」賽後小西灣運動場響起東方球迷的打氣聲，新兵巴科爾頻頻入波，迅速成為球迷新寵。繼上場聯賽「地標戰」建功後，Noah昨日繼續展示其超卓埋門能力，上半場入波為球隊扳平1比1。今場面對杜馬思等經驗守衞， Noah承認比賽非常困難：「南區係上季冠軍，我哋都冇得保留，好開心連續兩場入到波，可惜嘅係球隊未能拎晒3分，惟有寄望下場。」

協助年輕球員成長

過往曾征戰西班牙聯賽的Noah，今季首次來港征戰，他承認炎熱天氣是一大挑戰：「好在隊內有唔少同聲同氣嘅職球員，佢哋幫咗我好多。」洛迪古斯受因傷長抖，孫銘謙近日亦被港隊徵召，Noah除要擔起東方入球重責外，亦希望能幫助年輕球員：「呢個都係球隊搵我嘅原因，我哋有好多後生仔，佢哋已經做得好好。」